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Jorthy Mokio, Instagram üzerinden bir açıklama yaptı. Ajax'ın Kongolu orta saha oyuncusu, pazar öğleden sonra ADO Den Haag ile oynanan maçta sert bir tekme yedi ve sahayı sekerek terk etmek zorunda kaldı. Ancak paylaşımı, Ajax taraftarlarını rahatlatacak gibi görünüyor.

Genel olarak sakin geçen maçın sonlarına doğru ADO oyuncusu Sekou Sylla, Ajaxlı orta saha oyuncusuna aniden sert bir tekme attı.

ADO oyuncusunun müdahalesinin ardından Mokio'ya tedavi uygulandı ve sahayı destek alarak terk etti. Teknik direktör Míchel Sánchez, oyuncusu için endişeliydi.

İspanyol teknik direktör, maç sonrasındaki basın toplantısında, “Bugün (pazar, editörün notu) muayene edilecek. Şu an fazla bir şey söyleyemem ama iyi görünmüyordu” dedi.

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Mokio, sakatlığına ilişkin ilk bilgiyi Instagram üzerinden verdi. Genç oyuncu, sosyal medya hesabında “𝖬𝗂𝗇𝗈𝗋 𝖲𝖾𝗍𝖻𝖺𝖼𝗄, ᴍᴀᴊᴏʀ ᴄᴏᴍᴇʙᴀᴄᴋ” yazdı.

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Mokio'nun sözleri, “Küçük bir aksilik ama daha güçlü döneceğim” anlamına geliyor. Tam olarak ne yaşadığı henüz belirsizliğini koruyor. Yine de sakatlığının hafif olduğu anlaşılıyor.

Mokio, pazar günü sakatlanmadan önce Ajax adına gol de atmıştı. Davy Klaassen'ın pasında soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek Ajax'ı 2-0 öne geçirmişti.

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Ajax, önümüzdeki perşembe Johan Cruijff ArenA'da FC Thun ile karşılaşacak. Hafta sonunda ise De Kuip'te derbi maçı oynanacak.