Joris van Overeem, sc Heerenveen’den sadece bir yıl sonra başka bir Eredivisie kulübüne transfer oldu

Joris van Overeem, dört yıl aradan sonra FC Utrecht’e geri dönüyor. De Telegraaf’ın haberine göre, Utrecht kulübü, Van Overeem’in şu anki takımı sc Heerenveen ile 700.000 avroluk transfer ücreti konusunda anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galgenwaard’da 2028 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak.

ESPN, daha Mayıs ayında Utrecht’in Van Overeem’i geri getirebilme olasılıklarını araştırdığını bildirmişti. Ancak bu süreç kolay olmadı ve uzun süren pazarlıklar yaşandı.

Şimdi ise bir ilerleme kaydedildi ve transferin önümüzdeki günlerde nihayet gerçekleşmesi bekleniyor. Böylelikle Utrecht, kadrosuna biraz daha deneyim katmış olacak.

Teknik direktör Anthony Correia, son zamanlarda bunu umduğunu defalarca dile getirmişti. Zira Utrecht, bu yaz Mike van der Hoorn ve Nick Viergever gibi deneyimli oyuncularını kaybetmişti.

Amsterdam’da yaşayan Van Overeem ise evine biraz daha yakın bir yerde futbol oynamak istiyordu. Utrecht bu durumu öğrenince transfer için harekete geçti.

Orta saha oyuncusu, 2018 ile 2022 yılları arasında Utrecht forması giymiş ve bu dönemde 98 Eredivisie maçında sahaya çıkmıştı. Bu maçlarda beş gol ve dört asist olmak üzere toplam dokuz gol katkısı sağlamıştı.

Utrecht'ten ayrıldıktan sonra Van Overeem, kariyerine İsrail'de devam etti. Orada Maccabi Tel Aviv ile üç sezon sözleşmesi vardı; ardından geçen yaz Heerenveen, onu bedelsiz olarak Hollanda'ya geri getirdi.

Frizya kulübünde deneyimli orta saha oyuncusu, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Rakamlar da onun değerini ortaya koyuyor: Van Overeem, geçtiğimiz Eredivisie sezonunda 10 asist ve 2 gol kaydetti; bu performansıyla ligin en verimli orta saha oyuncuları arasında yer aldı.