Jorge Sampaoli'nin yeni adresi Santos

Geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile de anılan Jorge Sampaoli, Santos'un başına geçti.

Brezilya Serie A takımlarından Santos, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 58 yaşındaki Sampaoli ile 2019 sezonu için anlaşmaya varıldı.

Güney Amerika'da birçok kulüp çalıştırdıktan sonra 2012-2016 yıllarında başına geçtiği Şili Milli Takımı ile 2015 Copa America'yı kazanan Sampaoli, sonrasında İspanyol kulübü Sevilla ve Arjantin Milli Takımı'nda görev aldı.