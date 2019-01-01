Falcao'nun bonservis sorununu Mendes çözecek

Dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes, oyuncusu Radamel Falcao'nun bonservis bedeli ödenmeden Galatasaray'a transfer olmasını sağlayacak.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren 'da yönetim, 'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun transferi için yoğun mesai harcıyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Falcao'nun Galatasaray'a bonservis bedeli ödenmeden transfer olması için harekete geçti.

Andre Silva'yı Monaco'ya götürerek hem 'ın sıcak para ihtiyacını karşılamayı hem de Monaco'ya istediği forveti kazandırmayı planlayan Portekizli menajer, bunun karşılığında Falcao'nun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını istiyor.

2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa'da oynamayı isteyen ve , , Çin gibi opsiyonları devre dışı bırakan Radamel Falcao, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.

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33 yaşındaki Kolombiyalı golcü, geçtiğimiz sezon takımyla 39 karşılaşmada görev aldı ve 16 kez fileleri havalandırdı.