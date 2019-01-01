Falcao'nun bonservis sorununu Mendes çözecek
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun transferi için yoğun mesai harcıyor.
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Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Falcao'nun Galatasaray'a bonservis bedeli ödenmeden transfer olması için harekete geçti.
Andre Silva'yı Monaco'ya götürerek hem Milan'ın sıcak para ihtiyacını karşılamayı hem de Monaco'ya istediği forveti kazandırmayı planlayan Portekizli menajer, bunun karşılığında Falcao'nun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını istiyor.
2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa'da oynamayı isteyen ve Suudi Arabistan, Katar, Çin gibi opsiyonları devre dışı bırakan Radamel Falcao, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
33 yaşındaki Kolombiyalı golcü, geçtiğimiz sezon takımyla 39 karşılaşmada görev aldı ve 16 kez fileleri havalandırdı.