Jorge Jesus'un dünya rekorunu Hernan Crespo frenledi

Jorge Jesus, Al Hilal'in başında ulaşılması zor bir galibiyet serisi yakalasa da aylar sonra ilk yenilgiyi Hernan Crespo'nun öğrencileri tattırdı.

Jesus'un dünya rekoru sonlandı

Hernan Crespo galibiyet serisini bitirdi

Al Hilal, 4-2 mağlup oldu

NE OLDU? Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başında unutulmaz bir sezon geçiriyor. Portekizli teknik direktör takımıyla lig şampiyonluğuna koşarken zaman zaman tüm dünyada manşetleri süslüyor.

BÜYÜK RESİM: Al Hilal, Jesus'la birlikte çıktığı son 34 resmi maçtan zaferle ayrılarak dünyanın en uzun galibiyet serisine erişmişti. Suudi ekibi dünyada ulaşılması zor bir işe imza attı. Ancak serinin sonu geldi. Asya Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Jesus'un öğrencileri, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'e konuk oldu. Arjantinli eski golcü Hernan Crespo'nun çalıştırdığı Al Ain sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak rakibinin galibiyet serisine son verdi.

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DAHA FAZLASI: Crespo'nun Al Ain'i yalnızca Al Hilal'in serisini bitirmedi. Aynı zamanda mücadeleden iki farklı galibiyetle ayrılarak final yolunda da büyük avantaj elde etti. Jorge Jesus ve öğrencileri 34 maçlık serinin bitmesinden öte tur biletinin zora girmesinden dolayı tedirgin.

SIRADA NE VAR? Ligde şampiyonluk için gün sayan Al Hilal'in kıta şampiyonluğu hayali, 34 maçlık galibiyet serisinin ardından gelen dramatik bir yenilgiyle bitebilir. Kritik maçın rövanşı 23 Nisan'da Suudi Arabistan'da oynanacak.