Jorge Jesus'un Lionel Messi ile alakalı sözleri, vatandaşı Cristiano Ronaldo'yu öfkelendirebilir.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Pro Lig'de Al Hilal'in başındaki görevine devam ediyor.

İlk yarıyı 53 puanla lider tamamlayan Al Hilal, devre arası hazırlık kampını sürdürüyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri, bu akşam saat 21.00'de Lionel Messi'nin takımı Inter Miami ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, Lionel Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu olarak tanımladı. Bu sözlerin, Suudi Pro Lig'de oynayan Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kızdırabileceği sosyal medyada konuşuldu.

Jorge Jesus ne dedi?

Portekizli teknik direktör karşılaşma öncesinde şunları söyledi:

"Lionel Messi dünyanın en iyi oyuncusu ve onun varlığı maçı olağanüstü kılıyor.

"Bu maç, özellikle seyircinin yoğun olması nedeniyle resmî maçlara benzer olacak.

Bu kısa sürede bu güzel çalışmayı gerçekleştiren sorumlulara teşekkür ediyorum."

Al Hilal ile Inter Miami arasında oynanacak olan hazırlık maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak.