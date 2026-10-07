Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, kendi ifadesine göre Cristiano Ronaldo’nun mektubunu “okumadığını” söyledi. Jesus, bunu salı gecesi geç saatlerde evinin önündeki gazetecilere anlattı.

Jesus, salı akşamı eve vardığında kalabalık bir gazeteci grubu tarafından karşılandı. Gazeteciler, Ronaldo’nun öğleden sonra geç saatlerde yazdığı uzun açıklamayla ilgili ondan yorum istedi.

Ronaldo’nun açıklaması şöyleydi: “Teknik direktör bana Norveç’e karşı oynayıp oynamak istemediğimi sordu. Bu, iyileşme ve antrenman planımın dışındaydı ama elbette evet dedim. O da bana otuz dakika oynayacağım için hazırlanmam gerektiğini söyledi.” Ronaldo, devre arasında ısınmaya başladı ancak oyuna alınmadı. “Teknik direktör bana verdiği sözü tutmadı.”

Maçın ardından Ronaldo, deplasmana gelen taraftarlara teşekkür etmedi. “Bu benim hatamdı ve olmaması gerekirdi. Orada bizi bu kadar yoğun şekilde destekleyen Portekizlilerden özür diliyorum.” Ronaldo’ya göre iki gün sonra Jesus ve Al Nassr sportif direktörü Simão Coutinho ile bir görüşme yapıldı. Ronaldo, bu görüşmede Jesus’un basın toplantısında Ronaldo’nun hiçbir zaman kendisinin süre istemediğini ve onu oyuna almadan ısıttırmanın hata olduğunu kabul etmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Ronaldo’ya göre bundan pek bir şey çıkmadı. “Tutumumuzun toplantımızla hiçbir ilgisi yoktu. Duyduğum bazı ifadeler ve bir saldırganlık vardı; bunları hak ettiğimi düşünmüyorum.” Ballon d'Or’u beş kez kazanan Ronaldo için sınır burada aşıldı. “Bana verdiği sözü ikinci kez bozdu.” Ronaldo daha sonra eşyalarını topladı ve kampı terk etti.





Ronaldo, bu kararın sorumluluğunu ise kendisi aldı. “Kampı terk ettiğim için takım arkadaşlarımdan özür dilemem gerekiyor. Teknik direktörün sözüne duyduğum güven tamamen sarsılmış olsa da bunu yapmamalıydım.” Hatta Portekiz Futbol Federasyonu’nun kendisine ceza vermesi gerektiğini düşünüyor. “Herhangi bir hafifletici neden olmamalı. Ben sıradan bir oyuncu değilim, kaptanım ve bu tam tersine ağırlaştırıcı bir unsur.”

Buna rağmen kesin bir vedadan söz edilmiyor. Ronaldo, ileride “bir ya da birden fazla veda maçı” için zaman olacağını söyledi ancak şimdilik Portekiz için mücadele etmeyi sürdürmek istiyor. “Fiziksel olarak iyi durumdaysam, kulübümde oynuyorsam ve umarım goller atıyorsam, bana verilecek cezayı çektikten sonra milli takımımız için mücadele etmeye ve kazanmaya hazır olacağım.” Açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “İnanın bana, bu en saf gerçek.”

Jesus ise salı akşamı yaptığı açıklamada Ronaldo’nun metnini henüz okumadığını söyledi. “Ben Portekiz Ümit Milli Takımı’nın maçındaydım (Çekya’ya karşı, 2-0 galibiyet, ed.). Buna vaktim yoktu” dedi.