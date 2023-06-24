Jorge Jesus, Suudi Arabistan'dan alacağı maaşla kazancını 10'a katladı

İdil Erin Tetik
Jorge Jesus Fenerbahce 2022Twitter/Fenerbahce
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Bir sezon çalıştığı Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus önümüzdeki sezon kazancını 10'a katlayabilir.

  • Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldı
  • Suudi Arabistan'ın başına geçebilir
  • 3 yıllık büyük bir kazanç elde edecek

NE OLDU? Fenerbahçe'nin başında geçirdiği bir sezonda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının yeni takımının neresi olacağı merak edilirken Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia ediliyor.

BÜYÜK RESİM: Record ve O Jogo'daki haberlere göre Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya çok yakın. Jorge Jesus, Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro kazanacak. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile sezonluk 3 milyon euro'ya anlaşmıştı.