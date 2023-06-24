- Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldı
- Suudi Arabistan'ın başına geçebilir
- 3 yıllık büyük bir kazanç elde edecek
NE OLDU? Fenerbahçe'nin başında geçirdiği bir sezonda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının yeni takımının neresi olacağı merak edilirken Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia ediliyor.
BÜYÜK RESİM: Record ve O Jogo'daki haberlere göre Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya çok yakın. Jorge Jesus, Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro kazanacak. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile sezonluk 3 milyon euro'ya anlaşmıştı.