Bir sezon çalıştığı Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus önümüzdeki sezon kazancını 10'a katlayabilir.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldı

Suudi Arabistan'ın başına geçebilir

3 yıllık büyük bir kazanç elde edecek

NE OLDU? Fenerbahçe'nin başında geçirdiği bir sezonda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının yeni takımının neresi olacağı merak edilirken Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia ediliyor.

BÜYÜK RESİM: Record ve O Jogo'daki haberlere göre Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya çok yakın. Jorge Jesus, Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro kazanacak. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile sezonluk 3 milyon euro'ya anlaşmıştı.