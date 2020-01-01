Jorge Jesus: Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu Henderson

Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, Liverpool forması giyen Jordan Henderson’a övgü yağdırdı.

Flamengo ile , FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve gülen taraf uzatmada Roberto Firmino’nun attığı golle İngiliz ekibi olmuştu.

O maçta Jordan Henderson’ı yakından takip eden Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu futbolcu için ‘Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu’ ifadesini kullandı.

Liverpool’un patronu Jürgen Klopp da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Henderson’ın kendileri için ne kadar önemli bir futbolcu olduğuna dikkat çekmişti.

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Klopp, “Kusursuz bir futbolcu mu? Hayır. Öyle bir futbolcu tanıyor muyum? Hayır. Peki bizim için inanılmaz derecede önemli mi? Kesinlikle evet” diye konuşmuştu.

Öte yandan ’nin eski futbolcularından Tony Cascarino da Henderson’ı Liverpool’un son 10 yıldaki en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

Cascarino, “Evet, belki Steven Gerrard kadar iyi değil ama Luis Suarez bile bu seviyede en fazla iki yıl oynamıştı. Liverpool’da çok iyi oyuncular var. Salah iki yıldır çok iyi. Sadio Mane de öyle. Ama Henderson 9 yıldır çok üst seviyede oynuyor. Bu süreçte gelen her teknik direktör onu oynattı” dedi.