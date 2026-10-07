Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, kendi ifadesine göre Cristiano Ronaldo’nun mektubunu “okumadığını” söyledi; bunu salı gecesi geç saatlerde evinin önündeki gazetecilere anlattı.

Jesus, salı akşamı evine vardığında kalabalık bir gazeteci grubuyla karşılandı. Gazeteciler, Ronaldo’nun öğleden sonra sonunda kaleme aldığı uzun açıklamaya ilişkin ondan yorum istedi.

Ronaldo’nun açıklaması şöyleydi: “Milli takım teknik direktörü bana Norveç’e karşı oynayıp oynamak istemediğimi sordu. Bu, iyileşme ve antrenman planımın dışındaydı ama elbette evet dedim. Bana hazırlanmak zorunda olduğumu söyledi, çünkü otuz dakika oynayacaktım.” Ronaldo, devre arasında ısınmasına başladı ancak oyuna alınmadı. “Milli takım teknik direktörü bana verdiği sözü tutmadı.”

Maçın ardından Ronaldo, deplasmana gelen taraftarlara teşekkür etmedi. “Bu benim hatamdı ve olmamalıydı. Bizi orada bu kadar yoğun şekilde destekleyen Portekizlilerden özür diliyorum.” Kendi anlatımına göre iki gün sonra Jesus ve Al Nassr sportif direktörü Simão Coutinho ile bir görüşme yapıldı. Ronaldo, bu görüşmede Jesus’un basın toplantısında Ronaldo’nun hiçbir zaman kendisinin süre istemediğini ve onu oyuna sokmadan ısınmaya göndermenin hata olduğunu kabul etmesinin kararlaştırıldığını öne sürdü.

Ronaldo’ya göre bundan pek bir şey çıkmadı. “Tavırlarımızın toplantımızla hiçbir ilgisi yoktu. Hak etmediğimi düşündüğüm ifadeler ve bir saldırganlık duydum.” Ballon d'Or’u beş kez kazanan yıldız için bardağı taşıran son damla buydu. “Bana verdiği sözü ikinci kez bozdu.” Ronaldo ardından eşyalarını topladı ve antrenman kampından ayrıldı.





Ronaldo, bu kararın sorumluluğunu ise bizzat üstlendi. “Antrenman kampını terk ettiğim için takım arkadaşlarımdan özür dilemeliyim. Milli takım teknik direktörünün sözüne olan güvenimin tamamen yıkılmış olmasına rağmen bunu yapmamalıydım.” Hatta Portekiz Futbol Federasyonu’nun kendisini cezalandırması gerektiğini düşünüyor. “Hiçbir hafifletici sebep olmamalı. Ben sıradan bir oyuncu değilim, kaptanım ve bu tam tersine ağırlaştırıcı bir unsurdur.”

Buna rağmen kesin bir vedadan söz edilmiyor. Ronaldo, daha sonra “bir ya da birden fazla veda maçı” için zaman geleceğine söz verdi ancak şimdilik Portekiz için mücadele etmeyi sürdürmek istiyor. “Fiziksel olarak iyi olduğum, kulübümde oynadığım ve umarım goller attığım sürece, bana verilecek cezayı çektikten sonra milli takımımız için mücadele etmek ve kazanmak adına hazır olacağım.” Açıklamasını şu sözlerle bitirdi: “İnanın bana, bu en saf gerçek.”

Jesus ise salı gecesi, kendi ifadesine göre Ronaldo’nun açıklamasını henüz okumamıştı bile. “Portekiz Ümit Milli Takımı’nın maçındaydım (Çekya’ya karşı, 2-0 galibiyet, ed.). Buna vaktim yoktu” dedi. “Şimdi açıklamayı okumaya vaktim var.”