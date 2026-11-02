Jordi Cruyff, Ajax'ın yıldız adayı hakkında konuşmayı reddediyor

Jordi Cruyff, bu sezon Ajax'ta çıkış yapan Abdellah Ouazane hakkındaki görüşlerini açıkça dile getirmeyi reddediyor. Kanat oyuncusunun hızlı gelişimi, pazartesi günü Rondo programında Ziggo Sport'ta

"Burada olduğu için çok mutlu olmalıyız. Bırakalım birkaç yıl gelişsin, güçlensin ve daha iyi hâle gelsin. Şu anda kalitesini gösterdiği anlar görüyoruz ama hâlâ gelişmesi gerektiğini gösteren pek çok an da var. Çünkü oyununda hâlâ fazla çocuksuluk var" diyen Theo Janssen, Ouazane'ı eleştirel bir gözle değerlendiriyor.

"Yaşından kaynaklanıyor" diye söze giriyor Cruyff. "Bu, hepimizin yaşadığı bir süreç." Ajax yöneticisi daha sonra, Amsterdam kulübüyle 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusuna yeni bir sözleşme hazırlanıp hazırlanmadığı sorusunu yanıtlıyor.

"Bu konuda konuşamam. O reşit değil, dolayısıyla hakkında bir şey söyleyemem. Yetenekli biri. Ama her övgü onu daha pahalı hâle getiriyor, o yüzden bir şey söylemiyorum" diyor Cruyff, espriyle.

Sunucu Wytse van der Goot, Cruyff'a Míchel Sánchez'le oyuncular hakkında sık sık konuşup konuşmadığını soruyor. "İlk 11'i o belirliyor, buna saygı duymalıyım. Bir oyuncuyu transfer etmek istediğimizde de birlikte bir rapor hazırlıyoruz. Yani her şeyi birlikte yapıyoruz."

"İlk 11'i ben belirlemiyorum. Ama strateji konusunda söz sahibi olabiliyorum. Bir üst seviyeye çıkabilecek iyi bir genç oyuncunuz varsa başka bir oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalamamalısınız. Yoksa gencin önünü tıkarsınız. Ben daha çok bu tür konularla ilgileniyorum" diye vurguluyor Ajax'ın teknik işlerden sorumlu direktörü.

Van der Goot ardından Ajax'ın devre arasında bir sol kanat oyuncusu transfer etmek istediğini gündeme getiriyor. "Sanırım basın arasında pek popüler değilim. Ajax için çalışıyorum ve diğer kulüpleri harekete geçirmek istemiyorum. Ortaya çıkan her şey, bir oyuncuyu transfer etmeyi daha da zorlaştırıyor."