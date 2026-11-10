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imago-sport-1085799211.jpgIMAGO / ANP
Bart DHanis
Çeviri:

Jordi Cruyff, Ajax'ın kış transfer planlarını açıkladı: "Belki de..."

Ajax

Ajax Teknik Direktörü Jordi Cruyff, kulübün Genel Hissedarlar Toplantısı'nda geride kalan transfer döneminden çok memnun olduğunu söyledi. Özellikle Marc ter Stegen'in transferi onu sevindirdi.

Ter Stegen, geçen yaz FC Barcelona'dan kiralık olarak geldi. Alman kaleci birden fazla teklif almıştı ancak Ajax'ta oynamak istiyordu.

"Ter Stegen istediği her yerde oynayabilir ama Ajax'ta oynamak için de istekli. Bunlar güzel transferler." Cruyff'un sözlerini aktaran yayın, Ajax Showtime.

Cruyff, yaklaşan transfer dönemine de değindi. Amsterdam kulübünün teknik direktörü fazla ayrıntı vermek istemiyor: "Ne kadar çok şey söylersem oyuncular o kadar pahalı olur."

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22 Kas 2026

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"Yazın olduğu kadar hareketli olmayacak ama belki küçük bir hamle yaparız. Birini satarsak da harekete geçmemiz gerekecek" diyerek sözlerini tamamladı Cruyff.

Ajax, VriendenLoterij Eredivisie'de şu anda üçüncü sırada ve ikinci sıradaki Feyenoord ile aynı puana sahip. Lider PSV'nin ise bir puan fazlası var.

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