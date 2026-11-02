Ajax, geçen yaz Julian Brandt'ı kadrosuna katarak sürpriz yaptı. Futbol direktörü Jordi Cruyff, bu transferi neredeyse kimsenin önceden tahmin edememiş olmasından gurur duyuyor.

Borussia Dortmund'da yıllarca forma giyen 30 yaşındaki Brandt, geçen yaz kulüpsüzdü. Ajax, onu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katarak sürpriz yaptı.

Cruyff'a pazartesi günü Ziggo Sport'un Rondo programında bu yazki transferlerden hangisiyle en çok gurur duyduğu soruldu. Cruyff söze, "Birinden bahsedersem diğerlerinden bahsetmemiş olurum. Bunu uygun bulmuyorum" diyerek başladı.

"Ama Brandt transferi beni çok mutlu etti. Gerçekleşme şekli. Yani kimsenin bir şey bilmemesi. Hiç kimsenin. Onunla yüz yüze görüşmek için arabayla Almanya'ya gittim."

"Bu da tesadüfen bir cuma gününe denk geldi. Cuma, haftanın biraz mutlu günü sayılır. İnsanlar yemeğe çıkıyor ve bir anda Brandt'ın Ajax'a geleceği haberini alıyor. Sonra da şöyle düşünüyorlar: Hey, bundan hiç haberimiz olmadı. Bu nasıl mümkün olabilir?"

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Cruyff sözlerini, "Ajax'ın da arada bir kamuoyuna bir şey duyurmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu ne zaman ve nasıl yapacağımıza da biz karar veririz. Bu benim için önemliydi" diyerek tamamladı.

Alman futbolcu şu ana kadar Amsterdam'daki beklentileri büyük ölçüde karşıladı. Ajax formasıyla çıktığı 17 resmî maçta sekiz gol ve iki asist kaydetti.