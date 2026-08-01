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Jordi Cruijff çok net: "Ajax, Mika Godts'u bir yıl daha kadroda tutmak istiyor"

Transfers
Ajax

Jordi Cruijff, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada Mika Godts'ın satılık olmadığını ya da “çok zor” satılabileceğini söyledi. Ajax'ın teknik direktörüne göre Paris Saint-Germain, Belçikalı hücum oyuncusu için henüz bir teklif yapmadı.

Cuma akşamı bir anda Godts'ın PSG ile görüşmeler yürüttüğü haberi ortaya çıktı. Fabrizio Romano'ya göre VriendenLoterij Eredivisie'nin MVP'si, transfere sıcak bakıyor.

İtalyan transfer gazetecisi, Ajax'ın kanat oyuncusu için altmış milyon euro talep ettiğini ve Godts ile PSG'nin neredeyse anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Cruijff'a göre henüz hiçbir teklif gelmedi. “Rakamlar hakkında zaten konuşmam ve şu ana kadar da hiçbir kulüp Godts için teklif yapmadı.”

Teknik direktöre göre teklif yapmak da pek anlamlı değil. “Mika'dan son derece memnunuz. Sadece attığı goller ve yaptığı asistlerden değil, kulüp içindeki profesyonel tavrından da.”

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Cruijff, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, “Her gün daha iyi olma isteği var. Bu sezon ona aslında ihtiyacımız var, çünkü biz şampiyonluklar kazanmak ve kupalar almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sonunda Godts gibi oyuncular ayrılacaktır, ama doğru zamanda ve doğru bedelle. Onu en az bir yıl daha Amsterdam'da tutmak istiyoruz. Satılık değil, olsa olsa satılması çok zor.”

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