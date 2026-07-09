Jordi Cruijff, Ajax oyuncularının sahada süre talep etmesini istemiyor; bunu De Volkskrant gazetesine verdiği röportajda açıkça ortaya koydu. Teknik direktöre Çarşamba günü Sean Steur’un Newcastle United’a transferi soruldu.

Salı sabahı Algemeen Dagblad gazetesi, Steur’un Newcastle United’a transferini aniden duyurdu. Orta saha oyuncusu, Ajax’a 27 milyon euro kazandırdı.

Henüz 18 yaşında olan Steur, Ajax'tan çok erken ayrılıyor. Cruijff'in bununla pek bir sorunu yok; Willem Vissers ile yaptığı röportajda bunu açıkça ortaya koyuyor. “Birinin oynayıp oynamayacağına saha karar verir.” Gazeteci, “Ne baba ne de menajer” diye sonuca varıyor.

Böylece Cruijff, Sky Sports ve De Telegraaf’ın daha önceki haberlerini doğruladı. Steur, Ajax’ta garantili bir ilk 11 yeri istiyordu, ancak Amsterdam kulübü ona bunu vaat edemedi.

Bu nedenle Steur ve ekibi başka seçenekleri değerlendirdiler ve Newcastle United’ı tercih ettiler. Orada, 115 milyon avroya satılan Sandro Tonali’nin boşluğunu doldurması bekleniyor.

Steur, Ajax’ın A takımında toplam 26 maçta forma giydi. Feyenoord’a karşı oynanan “Klassieker” maçında (1-1) tek bir gol attı.

Newcastle United’da Steur, vatandaşı Sven Botman ile birlikte oynayacak. Botman’ın da Ajax’ta bir geçmişi var.