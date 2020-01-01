Jordan Henderson: De Bruyne, Premier Lig'in itibarıdır

Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Premier Lig şampiyonu 'un İngiliz kaptanı Jordan Henderson, 'nin yıldız ismi Kevin de Bruyne'nün inanılmaz bir futbolcu olduğunu söyledi.

Futbol Yazarları Derneği tarafından İngiltere'de Yılın Futbolcusu olmaya aday gösterilen De Bruyne'yi geçerek ödülün sahibi olan Henderson, Belçikalı futbolcunun Premier Lig için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

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Ödül töreninde konuşan Henderson şunları belirtti:

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"Kevin inanılmaz bir futbolcuç Bir oyuncu olarak kendini çok geliştirdi. 'de oynadığı günlerde onu izlerdim. Çok özel bir oyuncu gibi görünüyordu ve bunun üstüne koyarak devam etti. Çalışkanlığını ve özgüvenini görebiliyorsunuz."

"Her sezon kendini geliştirerek daha iyi bir oyuncu haline geldi. Onu bireysel olarak tanımıyorum ama çok arzulu ve hırslı. Elinden geldiği kadar çalışmak ve gelişmek istiyor. Kevin de Bruyne, Manchester City ve Premier Lig'in itibarı. Onun gibi oyuncuların bu ligde olması mükemmel. Ona karşı oynama zor ama dünyanın en iyi futbolcularına karşı kendimi test etmek hoşuma gidiyor. Ona çok saygı duyuyorum."