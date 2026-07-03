Jordan Bos’un görünüşe göre ciddi bir diz sakatlığı geçirmesi üzerine Feyenoord’da endişe hakim

Jordan Bos, Avustralya ile Mısır arasındaki eleme maçında sakatlandı. Feyenoord oyuncusu, bir rakibin kayarak müdahalesi sonucu dayanak bacağına çarptıktan sonra şiddetli ağrı içinde çimlerde kaldı.

Kanat bek, maça güçlü bir başlangıç yaptı. Güzel bir hücumun ardından açılış golüne çok yaklaştı, ancak Bos şut çekmek istediği anda savunma oyuncusu Rami Rabia, kayarak müdahalesiyle şut atmasını engelledi.

Kısa süre sonra Avustralya geriye düştü. Mısır’ın kullandığı serbest vuruş iyi bir şekilde uzaklaştırılamadı ve top tekrar kale önüne geldi. Emam Ashour doğru yerde ortaya çıkarak ortayı gole çevirdi: 0-1.

İlk golün ardından Mısır maça daha iyi girerken, Avustralya giderek daha fazla geriye itildi. İlk yarı bitimine az bir süre kala ise Bos için işler ters gitti.

Feyenoord'lu savunma oyuncusu topu ustaca sahada tuttu ve Mostafa Zizo'yu geçtikten sonra Rabia kayarak müdahale etti. Bos bu müdahale sırasında talihsiz bir şekilde yere düştü ve şiddetli ağrı içinde hemen yerde kaldı.

Tekrar görüntülerinde, Mısırlı savunma oyuncusunun o anda sanki yere sabitlenmiş gibi duran Bos’un bacağına kayarak çarptığı görüldü. Avustralyalı oyuncunun dizi bu çarpışmada görünüşe göre ciddi bir darbe aldı. Oyuncu hemen ağrıyan dizine elini götürdü.

Ardından endişe verici görüntüler yaşandı. Bos kendi başına yürüyemedi ve sağlık ekibi tarafından saha altından soyunma odasına taşındı. Feyenoord için, kanat bekinin sakatlığının ciddi olmaması umuluyor.