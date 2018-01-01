Jonathan Soriano'yu Galatasaray istedi, Al Hilal kaptı
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Galatasaray'dan sezon başında Bafetimbi Gomis'i transfer eden Al Hilal, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Jonathan Soriano transferinde mutlu sona ulaştı.
Suudi Arabistan ekibi, Beijing Sinobo Guoan forması giyen İspanyol oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
📄| Jonathan Soriano
is HILALI 💙#Alhilal #Alhilal_Infographic pic.twitter.com/F79GLyOUjI— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) 14 Aralık 2018
Jonathan Soriano, Beijing Sinobo Guoan formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 12 gol 3 asist ile oynadı.