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Jonathan Soriano'yu Galatasaray istedi, Al Hilal kaptı

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Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Jonathan Soriano'yu transfer etti

Galatasaray'dan sezon başında Bafetimbi Gomis'i transfer eden Al Hilal, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Jonathan Soriano transferinde mutlu sona ulaştı.

Suudi Arabistan ekibi, Beijing Sinobo Guoan forması giyen İspanyol oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Jonathan Soriano, Beijing Sinobo Guoan formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 12 gol 3 asist ile oynadı.

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