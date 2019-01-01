Jonathan Barnett: Zidane'ın söyledikleri utanç verici

Gareth Bale'ın menajeri Jonathan Barnett, Zidane'ın Gareth Bale hakkında söylediklerinin utanç verici olduğunu söyledi.

'de takımdan ayrılması beklenen Gareth Bale'in menajeri, teknik direktör Zinedine Zidane'a ateş püskürdü.

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Galli yıldızın menajeri Jonathan Barnet, Real Madrid'in 'e kaybettiği maçın ardından teknik direktör Zidane'ın Gareth Bale hakkında yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdi.

ESPN'e konuşan Barnett, Bale'ın Real Madrid'e önemli katkı sağladığını savunurken; "Zidane'ın Real Madrid için çok fazla şey yapmış biri hakkında söylediği bu sözler utanç verici." ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Bayern Münih maçı sonrası Gareth Bale'ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu ve bunun herkes için en iyisi olacağını söylemişti.

Gareth Bale, 2013 yazında 101 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid'de toplam 231 karşılaşmada görev aldı.