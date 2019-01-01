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Jonas Lössl Everton'a transfer oldu

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Getty Images
Everton, Huddersfield Town'dan 30 yaşındaki Danimarkalı milli kaleci Jonas Lössl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Everton, yeni sezonun ilk transferini yaptı. Maviler, Huddersfield Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile anlaşma sağladı. 

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İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Jonas Lössl ile 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli eldiven, geçen sezon Premier Lig'de Huddersfield forması ile 31 maça çıkmıştı.

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