Jonas Lössl Everton'a transfer oldu

Everton, Huddersfield Town'dan 30 yaşındaki Danimarkalı milli kaleci Jonas Lössl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig'de sezonu 8. sırada bitiren , yeni sezonun ilk transferini yaptı. Maviler, Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile anlaşma sağladı.

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İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Jonas Lössl ile 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli eldiven, geçen sezon Premier Lig'de Huddersfield forması ile 31 maça çıkmıştı.