Jonas Lössl Everton'a transfer oldu
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Premier Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Everton, yeni sezonun ilk transferini yaptı. Maviler, Huddersfield Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile anlaşma sağladı.
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İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Jonas Lössl ile 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Tecrübeli eldiven, geçen sezon Premier Lig'de Huddersfield forması ile 31 maça çıkmıştı.