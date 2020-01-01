Jon Dahl Tomasson Malmö'nün başında

Son 4 yıldır Danimarka Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Jon Dahl Tomasson, Malmö'nün teknik direktörü oldu.

İsveç Birinci Futbol Ligi ekibi Malmö'de teknik direktörlüğe Danimarkalı Jon Dahl Tomasson getirildi.

Malmö Kulübü, görevden ayrılan Alman teknik direktör Uwe Rösler'in yerine 43 yaşındaki Tomasson ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

futbolunun en iyi golcüleri arasında yer alan Tomasson, İngiltere'de , 'da , İtalya'da , 'da ve İspanya'da gibi takımlarda oynamıştı. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra Hollanda ekipleri Excelsior ve Roda'da teknik direktörlük yapan Tomasson, son 4 yıldır Danimarka Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstlenmişti.

Geçen sezon İsveç liginde 65 puan toplayan Malmö, Djurgarden'in bir puan gerisinde ikinci olmuştu.