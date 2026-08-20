Lars Unnerstall, Tukkers'ta kaleyi korumaya devam ediyor. FC Twente'nin savunma dörtlüsü sağdan sola doğru Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad ve Aske Adelgaard'dan oluşuyor.
Orta sahada kontrolü Ramiz Zerrouki'nin sağlaması beklenirken, yanında Daouda Weidmann yer alıyor. Fransız oyuncu sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve dört maçta iki gol ile iki asist üretti.
Marko Pjaca, Daan Rots ve Sondre Ørjasæter, Twente orta sahasında ileri uçta konumlanan isimler. Asıl mevkisi kanat olan Rots ise yeniden '10 numara' rolünü üstleniyor. Wout Weghorst, perşembe akşamı Grolsch Veste'de en ileri uçta görev yapacak.
FC Twente'nin 11'i: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst