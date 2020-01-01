John Toshack: Bale'i eleştirmek haksızlık

Galli teknik direktör John Toshack, Real Madrid'de yaşadığı problemler nedeniyle gündemden düşmeyen Gareth Bale hakkında konuştu.

ve Milli Takımı'nın eski teknik direktörü John Toshack, tüm eleştirilere rağmen Gareth Bale'e sahip çıktı.

Toshack, Galli futbolcunun her şeye rağmen Real Madrid'de iyi performans gösterdiğini ve formda olduğu dönemde kırdığı rekorların eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

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İspanya'da yaşadığı uyum sıkıntısı ve sakatlıklardan dolayı performansı beklentilerin altında kalan Bale hakkında tartışmalar devam ederken Toshack, Goal'e verdiği demeçte, "Tek gördüğüm Bale'in yaşadığı sakatlıklar. Madrid'deyken adeta herkes sizi büyüteçle inceliyor. Her zaman eleştirecek birilerini buluyorlar. Bale, pek fazla röportaj vermemiş olabilir ancak bu nedenle performansını eleştirmek doğru değil. Sakatlıklarından dolayı zor zamanlar yaşadı. Madrid'de attığı gollere ve kazandığı kupalara bakın. Onlar rakipsiz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Madrid'de sezon başında eleştirilerin hedefinde yer alan Zinedine Zidane hakkında konuşan Toshack, "Zidane'ı eleştirmek çok zor. Ben Real Madrid uzmanı değilim ancak Zidane'ı eleştirmenin bir hata olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar yaptıklarıyla kendini kanıtladı" dedi.

Real Madrid'in sezonu üç kupayla kapatma ihtimaline de değinen Galli teknik direktör, "Bunu yapabilecek yalnızca birkaç takım var. 'dan ve İspanya'dan Real Madrid ile . Bu her takım için büyük bir test" şeklinde sözlerini tamamladı.