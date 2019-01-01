John Obi Mikel Trabzonspor'da!

Trabzonspor, serbest statüde bulunan 32 yaşındaki futbolcu John Obi Mikel ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo mavili ekip, ile yıldızlaşan Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel'i kadrosuna kattığını duyurdu.

'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Serbest statüde bulunan, Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Obi Mikel, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'da oynadı.