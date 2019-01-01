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Trabzonspor

John Obi Mikel Trabzonspor'da!

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Getty Images
Trabzonspor, serbest statüde bulunan 32 yaşındaki futbolcu John Obi Mikel ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo mavili ekip, Chelsea ile yıldızlaşan Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

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"Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. 

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 
2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 

Saygılarımızla."

Obi Mikel, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'da oynadı.

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