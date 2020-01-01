John Obi Mikel: Sezon iptal edilmelidir

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili endişesini paylaştı.

John Obi Mikel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili endişesini dile getirdi.

Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun gönderisine yorum yapan 'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao da "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.