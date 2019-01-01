John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'na veda etti
John Obi Mikel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü bitiren Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.
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88 maça çıktığı ve 6 gol attığı Nijerya formasıyla 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Mikel, "32 yaşındayım. Milli takımdan ayrılma ve bayrağı gençlere bırakma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Egypt is a country where I’ve started and have finished my National career. In 2006 I played my first official championship for my Country. 2019 African Cup of Nations marks my last championship for National Team with Super Eagles. My national career started in 2003 under 17 World Cup and I’m grateful for the national team for placing me on the world arena and giving me an opportunity to show my skill and have an incredible National and International career. At the age of 32 it’s time for me to retire from the National team and let the youth take over, who’ve done an amazing job securing a bronze medal at AFCON 2019. Thank you to all my Nigerian supporters and to my Country for all the trust, support and love you’ve shown me over the past 15 years. Mikel am out!
Kulüp kariyerinde Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough'da oynayan Mikel, ay başında bordo-mavililerle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.