John Obi Mikel: "Abdülkadir bana Messi'yi andırıyor"

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu John Obi Mikel, takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'e övgü yağdırdı...

'un deneyimli yıldızı John Obi Mikel, Abdülkadir Ömür'ün oyun tarzını 'ye benzettiğini söyledi.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Mikel, "Kendisini antrenmanda gördüğümde kendime dedim ki, 'Dünyaya belki bir Messi gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor'. Oyun tarzı, topa dokunuşu, topla birlikte ilerleyişi, gösterdiği her hareket Messi'den bir parça izliyormuşsunuz hissi uyandırıyor. Messi'yi çok iyi tanıyorum çünkü ve 'e karşı oynadığımız maçlarda kendisini savunma görevi hep bana düşmüştü. Abdülkadir yaptığı her hareketle Messi'den bir parça izliyormuş havası yaratıyor bende." diye konuştu.

Abdülkadir'in yaşadığı ağır sakatlığa da değinen Mikel, şöyle devam etti: "Sezona çok iyi başlamasına rağmen şanssız bir sakatlık yaşadı. Buna takım olarak çok üzülüyoruz. Maalesef kısa zamanda dönmesinin de mümkün olmadığını biliyoruz ama kendisiyle her gün konuşmalar yapıyor ve nasıl olduğunu soruyoruz. Onun yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz takım olarak."

"Bence ligin en iyi genç oyuncusu..."

Obi Mikel, bordo-mavili takımın genç file bekçisi Uğurcan Çakır'dan da övgü dolu sözlerle bahsederken, "Uğurcan bence ligin en iyi genç oyuncusu. İnanılmaz bir kaleci, inanılmaz bir yetenek. Birçok maçta bize üç puan kazandıran isim oldu." dedi.