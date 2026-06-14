İskoçya, C Grubu'ndaki kritik maçında Haiti'yi büyük zorluklarla mağlup etti. John McGinn'in ilk yarıda attığı gol, Foxborough'da maçı belirledi: 0-1. Vasat bir performans sergileyen İskoçya, Fas ve Brezilya'nın da yer aldığı grupta liderliğe yükseldi. Üç puanı bulunan The Tartan Army, eleme turlarına yükselme konusunda iyi bir konumda.

Carlens Arcus (eski Vitesse) ve Ruben Providence (Almere City) gibi isimlerin ilk 11'de yer aldığı Haiti, maça gerginlik yaşamadan başladı. Les Grenadiers, İskoç kaleci Angus Gunn'ın kalesine kısa sürede birkaç kez yaklaştı, ancak Gunn'ın müdahale etmesine gerek kalmadı.

Yavaş yavaş İskoçya'nın daha fazla hücum gücüne sahip olduğu ortaya çıktı. Özellikle Ben Gannon-Doak yaratıcılığıyla sık sık fark yarattı, ancak Scott McTominay'ın vuruşunun direkten dönmesi de etkisiyle skor bir süre 0-0 kaldı.

Maçın yarım saatinden biraz fazlası geçtikten sonra İskoçlar nihayet gol orucunu bozdu. Gannon-Doak, Ché Adams'a keskin bir pas verdi, ancak Adams vuruşunu tamamlayamadı. Topun geri sekmesi McGinn'in ayaklarına geldi ve McGinn'in dokunduğu top ağlara gitti: 0-1.

Bu talihsizliğe rağmen Haiti, coşkuyla atağa devam etti. Ancak forvet ikilisi Wilson Isidor - Frantzdy Pierrot, yeterince pozisyon bulamadı. İskoçya, birkaç tehlikeli anı atlattı ve devreye önde girdi.

İkinci yarı kesinlikle kayda değer değildi. Favori İskoçya futbol oynamayı unuttu ve skoru ikiye katlamak için ciddi bir çaba göstermedi. Haiti denedi, ancak ciddi bir şans yaratamadı.

Ancak, neredeyse her zaman olduğu gibi, bu maçta da o tek büyük fırsat geldi. Maçın bitimine yaklaşık on dakika kala Pierrot, kafayla şut çekme fırsatı buldu. Tüm zamanların en golcü oyuncusu Duckens Nazon'un yerine tercih edilen forvet, Gunn'ın kalesinin yanından kafayla şutunu attı.