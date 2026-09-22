Mike Verweij, De Telegraaf’ın futbol podcasti Kick-off’ta yaptığı açıklamada, John Heitinga’ya geçen sezon Ajax’ta daha uzun süre verilmesi gerektiğini söyledi.

Heitinga, 2025 yazında dönemin teknik direktörü Alex Kroes tarafından ayrılan Francesco Farioli’nin yerine göreve getirilmişti.

Eski savunmacı 6 Kasım’da görevden alındı, ardından Kroes de kendi kararını vererek Ajax’tan ayrıldı. Sonuçta Amsterdam ekibi o sezonu beşinci sırada tamamladı.

Sunucu Pim Sedee, podcastte Heitinga’nın VriendenLoterij Eredivisie’deki yedi maç sonunda mevcut Ajax teknik direktörü Míchel Sánchez’ten bir puan fazla topladığını gündeme getirdi.

“Kesinlikle. Bir puan fazla. Heitinga’ya da daha uzun süre verilmeliydi. Heitinga’nın bu Ajax’tan Míchel’den daha fazlasını çıkaracağını düşünmüyorum ama Kroes ile Menno van Geelen’in (genel müdür, ed.) Louis van Gaal’ın (Denetim Kurulu danışmanı, ed.) baskısına boyun eğmiş olması hâlâ bir mesele” diyerek söze başladı Verweij.

“Danny Blind de o görevden almada ciddi söz sahibiydi. Ajax beşinci oldu ve bu Heitinga ile de başarılabilirdi. Sadece dört maçlık bu istatistiğe bir kez daha bakarsanız, Míchel önde görünüyor” diyerek sözlerini noktaladı Verweij.