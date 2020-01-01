John Barnes: Artık yaz transferi dönemi yok

Liverpool'un eski futbolcularından John Barnes, yaz transfer döneminin Kasım ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

'un efsane oyuncularından John Barnes, Premier Lig'de gelecek yıl normal bir sezon göremeyeceğimizi ve yaz transfer döneminin olmayacağını dile getirdi.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla koronavirüs nedeniyle ülkedeki tüm profesyonel müsabakaların ertelenme süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.

John Barnes, BonusCodeBets'e verdiği demeçte 2020 yaz transfer döneminin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı görüşünü dile getirirken, transferlerin Kasım ayında yapılabileceğini söyledi:

Daha fazla takım

"Artık yaz transfer dönemi yok, sezon sonu dönemi var. Eğer sezon Kasım ve Mart aylarında hala devam ediyorsa, transfer dönemi de o zaman olmalı. Sezon başladığında ya da bittiğinde. Sezon sonu kontratı bitecek olan oyuncuların sözleşmesi her zamanki gibi Temmuz ayında değil, sezon ne zaman bitecekse o zamana kadar uzatılmalı. Buradaki asıl soru şu; kulüpler oyuncularına bu kadar uzun süre ödeme yapabilecek mi? Eminim ki bir yıl içinde her şey normale dönecek."