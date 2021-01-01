John Aldridge: Liverpool'un Erling Haaland'a ihtiyacı var

Liverpool'un eski oyuncusu John Aldridge, Ada ekibinin Erling Haaland gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Geçen sezonun şampiyonu , bu sezon Premier Lig'de beklenen performansı sergileyemedi.

Liverpool'un eski oyuncusu John Aldridge, Roberto Firmino'nun bir endişe sebebi olduğunu ve Jürgen Klopp'un Erling Haaland'ı Anfield'a getirmek için 100 milyon sterlin'i gözden çıkarması gerektiğini söyledi.

Sunday World'e konuşan Aldridge, "Liverpool'un forvet hattı için bir B planı yok. Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino planı işe yaramadığında yedek bir seçenekleri yok. Kulübün son birkaç sezonda elde ettiği başarıyı devam ettirmesi için kadroya yatırım yapması gerekiyor." dedi.

Daha fazla takım

Eski Liverpoollu, "Firminho bir endişe sebebi. Haaland gibi bir oyuncu onlara çeşitlilik kazandıracaktır. Bu yaz Haaland gelirse Liverpool dünyanın en iyi oyuncularıyla yarışmaya hazır demektir. Bu düzeyde bir yatırım olmadan Klopp'un zayıf bir bütçeyle mucizeler yaratmaya devam edip etmeyeceğini merak ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

Premier Lig'deki son 5 maçını kazanamayan Liverpool, FA Cup'ta da 'a elendi.