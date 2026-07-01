Johan Manzambi ve 50 milyon euro değerindeki sol kanat oyuncusu Newcastle United’a transfer oluyor

Newcastle United, Anthony Gordon'un yerini alacak oyuncuyu kadrosuna kattı. Fabrizio Romano'nun da aralarında bulunduğu kaynaklara göre, kulüp Bazoumana Touré için TSG Hoffenheim'a en az elli milyon euro ödeyecek. SC Freiburg'dan Johan Manzambi de St. James' Park'a transfer olmak üzere görünüyor.

Hâlâ yirmi yaşında olan Touré, yaklaşık bir buçuk yıldır forma giydiği Hoffenheim ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sol ayaklı oyuncu, 2025 başında İsveç ekibi Hammarby IF'den yaklaşık on milyon euroya transfer olmuştu.

Touré, Bundesliga'ya uyum sağlamak için fazla zamana ihtiyaç duymadı. Kulüp adına oynadığı 43 maçta 5 gol ve 15 asist kaydetti. Bu 15 asistin 12'sini geçtiğimiz Bundesliga sezonunda yaptı.

Touré, gösterdiği performansla Fildişi Sahili’nin Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak etti. Fildişi Sahili, turnuvada iyi bir performans sergilese de, Norveç ile oynadığı heyecan verici maçta son dakikalarda Erling Braut Haaland’dan ölümcül bir gol yedi. Touré, Dünya Kupası’nda toplamda seksen dakika sahada kaldı.

Touré’nin ardından Newcastle, Manzambi ile bir sonraki üst düzey yeteneği kadrosuna katmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Yirmi yaşındaki İsviçreli oyuncu, geçen sezon kulübünde büyük bir etki yarattı; kulübü, onun attığı iki gol ve yaptığı iki asist sayesinde Avrupa Ligi finaline yükseldi.

Manzambi, 2030 ortasına kadar Freiburg ile sözleşmeli ve kulüp, yüksek ancak henüz açıklanmayan bir transfer ücreti elde edebilir. Transferpazar uzmanı Ben Jacobs, Newcastle ve Freiburg’un ileri düzeyde görüşmelerde olduğunu ve İngiliz tarafının transfer konusunda olumlu bir izlenim edindiğini belirtiyor.

Orta saha oyuncusu, bu yaz İsviçre milli takımıyla Dünya Kupası’nda büyük ses getiriyor; şu ana kadar iki gol attı ve iki asist yaptı. Manzambi, takım arkadaşlarıyla birlikte Cuma sabahı sekizinci finalde Cezayir’e karşı sahaya çıkacak.

Manzambi, Newcastle’da Sandro Tonali’nin yerini alacak. İtalyan oyun kurucu, 115 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur’a transfer oluyor. Gordon’un yaklaşık 80 milyon euro ödeyen Barcelona’ya transfer olmasının ardından Newcastle, yeni transferlerini bir an önce tanıtmayı umuyor.



