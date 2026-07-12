Johan Manzambi, Newcastle United’a değil, Aston Villa’ya transfer oluyor. Çeşitli İngiliz medya kaynakları bu haberi aktarıyor. İsviçreli oyuncunun Newcastle’a hâlâ onay vermemesi nedeniyle Villa, transferi son anda kapabildi.

Daha önce Newcastle United'ın Manzambi'nin transferi konusunda SC Freiburg ile anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı. Menajer ekibiyle görüşmeler de devam ediyordu ve kişisel şartlar bir engel teşkil etmiyor gibi görünüyordu. Ancak Manzambi'nin kendisinin de yeşil ışık yakması gerekiyordu.

Bu onay gelmeyince, Aston Villa rakibinin teklifini aşma fırsatı buldu. Freiburg 60 milyon avroluk bir teklifi kabul etmişken, “The Villans” 70 milyon avro ile devreye girdi. Böylece transferi ele geçirmeyi başardılar.

Böylece Newcastle United’ın korkusu gerçeğe dönüştü. Manzambi, Aston Villa’yı tercih ettiğini açıkladı ve transferin resmi olarak duyurulması artık an meselesi gibi görünüyor. Sağlık kontrolü de planlandı.

Birmingham’da, orta sahaya hoş bir takviye olarak katılacak olan Manzambi için uzun vadeli bir sözleşme hazır. Zira Amadou Onana ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve ancak sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.

Manzambi, bu yaz İsviçre milli takımıyla Dünya Kupası’nda büyük ses getirdi; turnuvada üç gol attı ve iki asist yaptı. Böylece Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini daha da üzerine çekti.

Arjantin’e karşı kaybedilen çeyrek final maçı da dahil olmak üzere son iki maçta, hücumcu orta saha oyuncusu maalesef dizindeki ezilme nedeniyle forma giyemedi.