Johan Elmander: Eşim depresyonda olduğumu söylüyordu

Geçtiğimiz yıl profesyonel futbol kariyerine nokta koyan Johan Elmander, bu kararının ardından depresyona girdiğini söyledi.

Bir dönem forması giyen ve kısa sürede taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline gelen Johan Elmander, futboldan sonraki yaşamı hakkında konuştu.

Aftonbladet'e açıklamalarda bulunan Elmander, futbolu bırakma kararının kendisine zarar verdiği dile getirdi.

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Elmander, "Futbolculuk benim hayalimdi. Bu hayali gerçeğe dönüştürdüm. Peki şimdi ne yapacaktım? Yeni bir hayalin peşine düşmek kolay değildi. Eşim depresyonda olduğumu söylüyordu. Ruh halim çalkantılıydı. Bazen sıradan şeylere sinirleniyordum. Oturup boş boş duvarlara bakıyordum" ifadelerini kullandı.

Kendisini meşgul etmenin yollarını arayan Elmander, şu sıralar doğayı ve soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanları korumaya yönelik 'The Perfrect World Foundation' isimli vakıf ile çalışmalar yapıyor.

Zaman zaman modellik de yaptığını söyleyen 38 yaşındaki İsveçli, "Futbol dışında başka şeyler yapabileceğimi öğrenmeye başladım. Hatta gayet iyi yapıyorum" diye konuştu.