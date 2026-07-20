Johan Derksen, Wilfred Genee ile ilgili suçlayıcı görüntülere tepki gösterdi

Johan Derksen, “Groeten uit Grolloo” programında geçen hafta Wilfred Genee’nin etrafında kopan tartışmaya dehşetle tepki gösterdi. “Roddelpraat” programı, Genee’nin aldatma yaptığı iddia edilen görüntüleri yayınladı. Sunucular Jan Roos ve Dennis Schouten, Genee’den bir açıklama istedi ancak o yanıt vermedi.

Roos ve Schouten’in elindeki videoda, Genee’nin 25 yaşlarında bir kadının kalçalarını tutup kendine doğru çektiği görülüyor. “İşte yine kadının poposuna dokunuyor. Görüntüler son derece açık,” diye yorumladı Schouten. “Şu Genee, ne cesur,” dedi Roos.

Schouten daha sonra, yayın öncesinde görüntüleri Genee’ye gösterip yorum yapıp yapmayacağını sorduğunu açıkladı. “Vandaag Inside” programının sunucusu mesajı okudu, ancak ağzını sıkı tuttu.

Derksen, pazartesi günü meslektaşıyla ilgili haberlere yanıt verdi. “Wilfred Genee, Soest’taki müdavim olduğu barda oturuyor. O bara bir kız giriyor, çocuklarının eski bakıcısı. Ve birbirlerine sarılıyorlar.”

“Şey, ben Hilversum’daki Media Park’ta çalışıyorum. Prodüksiyon ve haber redaksiyonundaki tüm kadınlar birbirlerine sarılır. Bu çok sıradan bir şey,” diye açıklıyor Derksen. “Ama o kafede biri bunu fotoğraflıyor. Sonra da Wilfred, eşinden başka biriyle ilişki yaşayan biriymiş gibi basında yer alıyor. Bu, karısı ve çocukları için çok can sıkıcı bir durum.”

“Oysa böyle bir şey söz konusu değil. O kızla hiç de ilişki yaşamadı. Sadece ona rastladı ve sarıldı. Bunun günümüzde haber olması bence çok üzücü. Üstelik RTL Boulevard ve Shownieuws’un da buna katılması. Çünkü onlar her zaman gazetecilik ilkelerine bağlıydılar, ama görünüşe göre bu da tamamen ortadan kalkmış,” diye iç geçiriyor Derksen.

“Bence Wilfred’e büyük bir haksızlık yapılıyor,” diyerek Derksen, son olarak VI’daki meslektaşını savunuyor. “Curaçao’da da aynı şey başından geçti; Youri Mulder ve makyözümüz Wieke ile plaja gittiğinde. Youri ve Wieke bir ilişki yaşıyor. Wilfred içki almaya gitmişti ve Wieke de fotoğrafta görünüyordu. O fotoğraflar yayınlandı. Wilfred’in bir ilişkisi olduğu iddia edildi. Oysa böyle bir şey yoktu. Tek sorun, Youri’nin fotoğrafta görünmemesiydi.”