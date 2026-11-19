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Johan Derksen, RTL Boulevard'a verdiği röportajda Vandaag Inside'daki geleceğine açıklık getirdi. Gül & Derksen kitabındaki bir bölüm nedeniyle bu konuda yanlış anlaşılma yaşanmıştı.

Kitaba göre Derksen, yazar Lale Gül'e programdaki isimlerin gelecekleri hakkında şimdiden net bilgiye sahip olduğunu söylemişti. Ancak bu doğru değil.

Gül, "Bu bir yanlış anlaşılma" diyerek söze başladı. "Ben öyle anlamıştım. Anlaşılan bazı şeyleri görüşmüşler ama henüz imza atmamışlar. Bunun hâlâ yapılması gerekiyor."

Derksen de Gül'ün sözlerini hemen doğruladı: "Öyle değil. Kitapta bir hata var." Ardından Derksen'in televizyondaki geleceği hakkında şu anda neler bildiği soruldu.

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"John de Mol ile dayanışma içindeyim ve asla başka bir kanala gitmeyeceğim. Çünkü beni o korkunç futbol sohbet programından (Voetbal International, editörün notu) kurtardı" diye devam etti.

"Bundan çok memnundum. Bu yüzden şimdi daha yüksek bir maaş için rakip kanala gitmeyeceğim. Son yıllarımda Talpa'da kalacağım; aksi hâlde kariyerime son vereceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

Vandaag Inside üçlüsü, gelecek hakkında De Mol ile görüşmüş durumda. Derksen, "Ama henüz bir sözleşme imzalanmadı. Ne zaman öğreneceğimizi bilmiyorum" dedi.

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Vandaag Inside, her gün saat 21.35'te SBS 6'da yayınlanıyor. Programı Wilfred Genee sunuyor. René van der Gijp ve Derksen ise programın daimi konukları.