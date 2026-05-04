Fortuna Sittard - Feyenoord (1-2) maçında Timon Wellenreuther'e yaptığı faulün ardından Paul Gladon'a gösterilen kırmızı kart, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Vandaag Inside programında da bu olay ayrıntılı bir şekilde tartışılıyor. Programda görüşler oldukça farklılık gösteriyor ve özellikle Feyenoord kalecisine yönelik sert eleştiriler yöneltiliyor.

77. dakikada Gladon, Wellenreuther'e yaptığı düşüncesiz hareketin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. O anda Feyenoord 1-0 gerideydi ve gerginlik gözle görülür şekilde arttı. Tedavi ekibinden Van der Hoek sahaya girmek istediğinde, Jeremiah St. Juste zaman kaybını önlemek için onu fiziksel güç kullanarak durdurmaya çalıştı.

René van der Gijp, özellikle Wellenreuther'in tepkisine vurgu yapıyor. “O kaleci sanki çok büyük bir şey olmuş gibi yere düşüyor. Sonradan ortaya çıktı ki, o kadar da önemli bir şey yokmuş. O zaman doktor sadece işini yapmak istiyor, ama yine de engelleniyor. Neden? Evet, ben de bilmiyorum, yaşlı dev.”

Valentijn Driessen, Alman kaleciyle ilgili yorumunda bir adım daha ileri gitti. De Telegraaf gazetesi muhabiri, “O, Hollanda sahalarındaki en büyük hilekâr” dedi.

Johan Derksen de özellikle Wellenreuthe'ye odaklandı. “Bunu bir kötü davranış olarak görüyorum. Hakem bunun için sarı kart göstermeli. Bu şekilde futbolu gerçekten itibarsızlaştırıyor.”

Van der Gijp, Gladon’un faulünün mutlaka kırmızı kart gerektirdiğini düşünmüyor. “Hakemler de bunu dikkate almıyor – ki bu elbette mümkün değil – çünkü bunu Fortuna Sittard’ın ikinci forveti yapıyor. Biraz kaba bir hareketti, ama sence kırmızı kartlık mıydı? Hayır, sadece biraz talihsiz ve kaba bir hareketti.”

Hakem Bas Nijhuis, kendi uzmanlık alanından hareketle konuyu açıkladı. “Kurallara göre bu gerçekten kırmızı kartlık bir hareket olabilir. Rakip oyuncu içeri giriyor ve tam üzerine düşüyor. O zaman kırmızı kart gösterebilirsiniz.”

Derksen, Wellenreuther konusuna tekrar değiniyor: “Evet, ama o kaleci o numara yüzünden aslında sarı kart görmeliydi. Ne ürkütücü bir adam bu! Alman falan mı o?”

Nijhuis: “Gelecekte bunun için sarı kart gösterebiliriz, ama şu anda kurallar buna izin vermiyor.”