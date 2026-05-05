Johan Derksen, televizyon dünyasındaki meslektaşından son derece rahatsız: 'İkiyüzlü prima donna'

Johan Derksen, Vandaag Inside programında Sjoerd Mossou'yu yerden yere vuruyor. De Snor bunu, Algemeen Dagblad gazetesinde yayınlanan, komedyen ve futbolsever Peter Pannekoek'un başka bir büyük gazeteye yönelik alaycı sözler içeren geniş röportajı üzerine yapıyor.

"Şu anda Ajax'ın patronu olsaydım, işleri çok basit tutardım: De Telegraaf'ın yazdıklarının tam tersini yapardım. Bu durum beni her zaman çok güldürür. O gazete bir antrenörü coşkuyla kucakladığında, ne olacağını bilirsiniz: işler tamamen ters gider," dedi Pannekoek geçen hafta sonu Mossou'ya.

"Tersi de aynen böyle işliyor: Farioli, Bosz ve Ten Hag'ı hiç sevmediler. Bence fazla zeki. Fazla özerk. Bu yüzden, şu anda Jordi Cruijff'e ne kadar coşkuyla sarıldıklarına bakınca içim cız ediyor. Gerçekten de iyi bir adamdır. Ama De Telegraaf senden bu kadar memnunsa, bana bu çok kötü bir işaret gibi geliyor," dedi Amsterdamlı komedyen.

"Beni ne rahatsız etti biliyor musun? Şu Sjoerd Mossou," diyerek Derksen, Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri hakkındaki konuyu açıyor. "Peter Pannekoek ile, açıkça hayranı olduğu biriyle çok büyük bir röportaj yapıyor. Ve o Pannekoek, De Telegraaf'ı yerden yere vuruyor."

"Ve Mossou şöyle düşünüyor: oh, şimdi puan kazanabilirim. Çünkü AD'de bunu severler. Ve o da bunu not ediyor. Ve o zaman sen o kadar küçük ve o kadar kötü bir gazeteci oluyorsun," diyor Grolloo'lu analist hiç çekinmeden. "Ve onların kötü bir genel yayın yönetmeni de var. Çünkü o şöyle demeliydi: 'Bu saçmalığı çıkarın. Çünkü Pannekoek ile yaptığımız röportajı De Telegraaf'a tekme atmak için kullanmayacağız.'"

Sunucu Wilfred Genee, alaycı bir tavırla “meslektaşlar hakkında sadece olumlu konuşmalısın” diyor. “Hiç de değil,” diye Derksen hemen karşılık veriyor. “Bak, Mossou De Telegraaf’ı boktan bir gazete olarak görüyorsa, bunu yazmalı. Ama o zaman De Telegraaf hakkında bir şeyler söyleyen Peter Pannekoek’i istismar etmemeli.”

"Rakip bundan zarar görürse, bu konuda büyük olmalısın. Peter Pannekoek ile röportaj yapıyorsan ve o tesadüfen De Telegraaf hakkında bir şeyler söylüyorsa, bunu hemen yazmalısın. Hayır, bunu ikiyüzlülük olarak görüyorum, o zaman onları köşeye sıkıştırmış olursun," diyor Derksen.

"Ben de bunu asla yapmazdım. Sen bunun üstündesin dostum," diye ekliyor De Telegraaf'ın futbol şefi Valentijn Driessen. "Onlar hep bizden bahsediyor. Biz ise asla başkalarından bahsetmiyoruz. Ben diğer medya kuruluşları hakkında konuşmayacağım, bu tamamen ilgisiz bir konu değil mi? Okuyucuların şöyle düşündüğünü mü sanıyorsun: AD veya De Volkskrant hakkında böyle konuşmaları ne güzel?

"Şu Mossou gerçekten bir otorite olduğunu sanıyor," diye Derksen bir kez daha araya giriyor. "Ama ondan daha kötü bir televizyon kişiliği yok. Her zaman gazeteciliğin bir tür primadonnası gibi davranıyor. Ve çok çalışıyor, benimle çalışmıştı. Ama çok çalışırsan, bunu bizzat deneyimledim, kalite biraz düşer."