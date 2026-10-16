Johan Derksen sert konuştu: "Bunu ona affetmem, asla"

Johan Derksen, şarkıcı Davina Michelle ile Afterparty podcast’inde zorlu çocukluğunu içtenlikle anlattı. 77 yaşındaki eski futbolcu ve Vandaag Inside programının daimi yorumcusu, çok içki içen ve annesine şiddet uygulayan bir babayla büyüdü. Yaşadıkları Derksen’de derin izler bıraktı. Derksen, babasını bir konuda asla affedemedi.

Derksen, Vandaag Inside programında büyüdüğü evdeki şiddet ortamını daha önce de birkaç kez anlatmıştı. Podcast’te ise babasına yönelik duygularının hiç değişmediğini açıkça belirtti. "Anneme aile içi şiddet uyguladığı için onu affetmiyorum. Bunu ona affetmiyorum" dedi.

Derksen, küçük bir çocukken sık sık annesini savunmaya çalıştığını, ancak bunun tam tersi bir etki yarattığını söyledi. O dönemi, "Annemin tarafını tuttuğumda bunun tam tersi bir etkisi oluyordu. Çünkü ben evden ayrıldığımda babam bunun suçunu yine anneme yüklüyordu" sözleriyle hatırladı.

Şiddet ve sürekli gerginlik nedeniyle Derksen, çocukken kendi evinde hiçbir zaman kendini tamamen güvende hissetmedi. "İnsan sürekli diken üstünde yaşıyor."

Çocukluğunda yaşadıkları, Derksen’in kendine önemli bir söz vermesine yol açtı. "Aile içi şiddetin sonuçlarını gördüğüm için asla böyle bir şiddet uygulamayacaktım" dedi. Babasının alkol kullanımı da onda büyük bir etki bıraktı: "Alkol insanların davranışlarını olumsuz etkiliyorsa bu, çocuklar için gerçekten korkunç."

Derksen ise annesinden büyük bir sevgi ve hayranlıkla söz ediyor. Onu 'çok değerli bir kadın' olarak tanımlarken babasıyla baş edemediğini de söylüyor. "Bu dünya için fazla iyi bir insandı. Böyle saldırgan bir adamla baş edemiyordu."

Derksen’e göre annesinin o dönemde şiddet uygulayan eşinden ayrılmamasında, ailesinin yaşadığı dönemin de payı vardı. Yaklaşık yetmiş yıl önce boşanmanın toplumda bugünkünden çok daha hassas bir konu olduğuna dikkat çekti. "Bugün kadınlar boşanırdı. Ama o zaman aile ve komşular karşısında herkes hesaba katılıyordu."

Derksen, babasının ölümünden sonra çocukluğundaki acı olayları saklamamaya karar verdi. Kendi anlatımına göre cenazede son derece eleştirel bir konuşma yaptı ve orada bulunanları gözle görülür biçimde şaşkına çevirdi. "Salondaki herkes tamamen sessizdi. İğne düşse duyulurdu, çünkü babamın ne kadar harika bir baba olduğuna dair bir konuşma yapmamıştım."