Johan Derksen, Willem II'deki teknik direktör değişikliğinin pek bir etkisi olmayacağını düşünüyor. Bu görüşünü cuma akşamı Vandaag Inside programında açıkça dile getirdi.

Tilburg ekibi geçen hafta John Stegeman ile yollarını ayırdı ancak geçici teknik direktör Adrie Koster yönetiminde SC Cambuur'a 6-1 gibi ağır bir skorla yenildi.

Kulüp daha sonra Jurgen Streppel'i göreve getirdi. Derksen ise bu tercihe de pek güvenmiyor. De Snor, "Streppel, Willem II için doğru isim değil. Sorun Streppel'de de önceki teknik direktörde de değil, kadroda" dedi.

Ardından sert sözlerini sürdürdü: "Düpedüz boktan bir takımları var. Bunun sorumlusu teknik işlerden sorumlu direktör (Freek Heerkens, editörün notu)."

Hélène Hendriks ise Derksen'e karşı çıkarak Streppel'in yolunu bulmakta zorlanan Willem II için çözüm olabileceğini söyledi: "Alt sıralarda mücadele etmenin nasıl bir şey olduğunu bilen ve Willem II ile bağı olan birine ihtiyacınız varsa Streppel doğru isim."

Gelecek maçlar PSV Eredivisie 13:45 WII

Eredivisie'de oynadığı 10 maçın ardından Willem II hâlâ ilk galibiyetini bekliyor. Takım şu ana kadar SC Heerenveen ve AZ ile berabere kalarak yalnızca iki puan topladı.

Streppel, cumartesi günü PSV ile Eindhoven'da karşılaşacak Tilburg ekibinin başında yeniden saha kenarında olacak.