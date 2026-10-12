Johan Derksen: "Onu hep berbat bir futbolcu olarak görürdüm ama şimdi..."

Johan Derksen, Jordan Henderson'ın oyun seviyesinden etkilendiğini De Snor lakabıyla pazartesi akşamı Vandaag Inside'da söyledi.

Henderson, geçen yaz hiç beklenmedik bir şekilde Brentford'dan Chelsea'ye transfer oldu. Londra kulübü, 36 yaşındaki İngiliz oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

"Onu hep berbat bir futbolcu olarak görürdüm. Sıradan bir futbolcu. Hollanda'da hiçbir iz bırakmadı", diyerek söze başladı Derksen.

"İki yıl önce Ajax'tan ayrılıp İngiltere'ye döndüğünde, ikinci seviyede bir takımla sözleşme imzalayacağını gerçekten düşünmüştüm", diye devam etti VI'ın eski genel yayın yönetmeni.

"Şimdi Chelsea'de ilk 11'de oynuyor ve art arda topları doksana gönderiyor. Her biri bir öncekinden daha güzel. O yıldızların arasında bir tür görev adamı olarak çok faydalı", diyerek sözlerini tamamladı.

Henderson, geçen cumartesi Bournemouth'a karşı evinde oynadığı maçta (5-1'lik galibiyet) iki gol attı. İlk kez bir maça ilk 11'de başlamıştı.