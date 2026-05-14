Johan Derksen, NOS yorumcusunun gerçek adını açıkladı: 'Alman işbirlikçisi diye hakaret edildi'

NOS yorumcusu Jeroen Grueter'in asıl adı Jeroen Grüter. Johan Derksen bunu Çarşamba akşamı Vandaag Inside programında açıkladı.

NOS Çarşamba günü, Grueter'in önümüzdeki yaz Dünya Kupası finalinde yorumculuk yapacağını duyurdu. Böylece, 2018 ve 2022 finallerinde görev alan Jeroen Elshoff'un yerini alacak.

Derksen, bu terfiyi Grueter'in hak ettiğini söylüyor. "Bunu içtenlikle diliyorum, çünkü Jeroen'e karşı bir zaafım var." Şu anda 57 yaşında olan yorumcu, geçmişte De Snor'un kızına bakıcılık yapmıştı. "O çok hoş bir adamdı. Ama şu anda saçları çok tuhaf, bunu sevmiyorum."

Daha sonra Derksen, Utrechtli genç adamı Voetbal International'ın yazı işleri ekibine dahil etti. “Liseyi bitirdiğinde onu en genç elemanımız olarak işe aldım. Yaklaşık on dört gün sonra annesi beni ziyarete geldi.”

“O şöyle dedi: ‘Jeroen şu anda sizde çalışıyor, ama dergide adı Jeroen Grueter olarak geçiyor, U-E ile.’ Ben de dedim ki: ‘Evet, ama kendisi öyle söylüyor.’ O da cevapladı: ‘Evet Bay Derksen, öyle değil. Bizim soyadımız U harfinde umlaut olan Grüter.’

Grueter’in annesi Derksen’e bu isim değişikliğini neden yaptığını da anlattı. “Çünkü lisedeyken ona ‘Alman’ diye hakaret ediliyordu. O günden beri yıllardır program dergilerinde her yerde o yanlış isimle yer alıyor: sadece VARA rehberinde değil, Voetbal International’da bile.”

NOS, önümüzdeki yaz daha küçük bir yorumcu ekibiyle turnuvaya gidecek. Grueter ve Elshoff'un yanı sıra Jan Roelfs ve Arman Avsaroglu da Dünya Kupası'na katılacak. Diğer maçlar ise Hollanda'dan aktarılacak.