Tanja Dik, Het Parool’a verdiği kapsamlı röportajda, Marc Overmars’tan kendisine bir dickpic gönderildiği yönündeki söylentiyi yalanladı. Johan Cruijff ArenA’nın genel müdürü, Ajax’ın eski futbol işlerinden sorumlu yöneticisinin mağdurlarından biri olduğunu kesin bir dille reddederken, bu iddiayı Aralık 2023’te Vandaag Inside programında gündeme getiren Johan Derksen’e de sert çıktı.

Derksen o dönem, Overmars’ın uygunsuz bir fotoğraf gönderdiği ilk kadının Dik olduğunu öne sürmüştü. Analist, 22 Aralık 2023’te “Dün, Marc Overmars’ın gönderdiği ilk dickpic’in direktör hanım Dik’e ulaştığını duyduk” demişti. Ardından onun soyadıyla ilgili bir yorum daha yaptı: “Bu, Dik’in bir kızıydı, PTT’den değil miydi?”

Aradan iki yıldan fazla geçtikten sonra Dik, bu iddiayı kesin bir şekilde yalanladı. Kendisine Overmars’tan dickpic alan ilk kadın olup olmadığı sorulduğunda, “Hayır, tabii ki değil” diye net yanıt verdi. “Marc Overmars’ın yaptığı şey tam anlamıyla çılgınlık. Beni bir süredir konuşurken duyduğunuza göre, benim ne yapacağımı sanıyorsunuz? Ağzının payını verirdim.”

Dik, böyle bir hareketi asla sonuçsuz bırakmayacağını vurguladı. “Onu arar ve ‘Koekoek, Harry, bu hiç akıllıca değil’ derdim. Ama mesele ne söylendiği değil, bundan kim bir hikâye çıkardı, yani VI, Johan Derksen” ifadelerini kullandı Johan Cruijff ArenA’nın genel müdürü.

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Dikkat çekici olan ise Dik’in o dönemde Derksen’in sözlerine kamuoyu önünde yanıt vermemeyi tercih etmesi; kendisi şimdi bundan epey pişmanlık duyuyor. “Bana bunu yapmamam tavsiye edildi ve bundan hâlâ pişmanım. Çünkü yanıt vermemek bana hiç uygun değil. İnsanlar, yanıt vermenin meseleyi sadece daha kötü hale getireceğini söyledi. Ama ben de şöyle düşünüyorum: Neyden daha kötü?” diye yüksek sesle sorguladı.

Dik’e göre yakın çevresindeki insanlar, Overmars’tan gerçekten bir dickpic aldığına hiçbir zaman inanmadı. “Beni tanıyan insanlar, bunun yaşandığını bir saniye bile düşünmedi. Elbette Marc Overmars, Arena’nın CEO’su olan bir Tanja’yı seçmezdi. Bu bir şakaydı” dedi. Yine de Dik, Arena’daki tüm kadın çalışanları bir araya çağırmak ve e-postayla bu hikâyenin doğru olmadığını açıkça bildirmek zorunda hissetti.

Onu asıl rahatsız eden şey, Overmars’ın sınır aşan davranışını müdahale etmeden kabul etmiş olabileceği yönündeki imaydı. “Şunu söyledim: En kötüsü, sizin burada oturan, sizin güvenliğiniz için de mücadele etmesi gereken bir kadın CEO’nun bunu almış olabileceğini ve hiçbir şey yapmamış olabileceğini düşünmeniz. Yani onun böyle devam etmesine izin vermiş olması. Cesedimi çiğnemeden asla” dedi Dik.

Dik, benzer bir durumla yeniden karşı karşıya kalması halinde, kendi sözlerine göre doğrudan yüzleşeceğini söyledi. “Evet, şimdi gidip o programa otururdum. Ben bir savaşçıyım. Ve dünya kadınlar için giderek daha kötü hale geliyor” dedi.