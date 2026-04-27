Johan Derksen: "İnanılmaz! Gençlik futbolunu mahvediyorlar!"

Geçtiğimiz hafta sonu, Eelde'den VV Actief ile Sappemeer'den HSC arasında oynanan bir gençlik maçı kontrolden çıktı. Hakemin maçı durdurmasının ardından bir kavga çıktı. Johan Derksen bu olayı duydu ve "Groeten uit Grolloo" adlı podcast'te sert bir yargıda bulundu.

"Çok utanıyoruz," dedi VV Actief adına maç sekreteri Bert Bousema, Dagblad van het Noorden gazetesine verdiği yanıtta. "Şimdi öncelikle tam olarak ne olduğunu araştıracağız." Anonim kalmak isteyen bir izleyiciye göre, hakemin aldığı bazı kararların ardından her iki antrenör de tartışmaya başladı. Sonunda gençler maçı 20 dakika sonra durduruldu.

"Çocukların etrafındaki ebeveynler ve gençlik antrenörleri, çocukların kendilerinden daha çılgın," diyor Derksen, her pazartesi çevrimiçi yayınlanan podcast'te. "Sen 11 ve 12 yaşındaki çocukların rehberisin."

"Actief bir köy kulübü ve Sappemeer'den HSC ise hatta düzgün bir kulüp," diye açıklıyor Derksen, eski FC Groningen direktörü Hans Nijland'ın HSC'nin başkanı olduğunu öğreniyor. "Ve Wierd Duk, birinci takımın eski sağ bekidir," diye ekliyor kendisi.

"Hoş bir kulüp," diye devam ediyor Derksen. "Ama yine de her iki gençlik antrenörünün birbirine yumruk atması nedeniyle bir maçın durdurulması inanılmaz. Ve durum o kadar kontrolden çıkıyor ki, sükuneti sağlamak için polis çağırılıyor."

"Eğitimci bir görevi olan ve bu şekilde davranan gençlik antrenörleri, hayatları boyunca bir daha gençlik antrenörü olmamalı. Bu akıl almaz bir şey. Ebeveynler ve yetkililer, gençlik futbolunu tamamen mahvediyorlar. Çünkü o çocuklar sadece keyifle futbol oynamak istiyorlar," diyor Grolloo'lu analist.