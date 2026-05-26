Johan Derksen görüntüleri izliyor ve Arjen Robben'in sistematik kötü davranışlarından tiksiniyor

Arjen Robben, Pazartesi akşamı Vandaag Inside programında masadaki konuk oldu. Hollanda Milli Takımı’nın eski oyuncusu, FC Groningen U14 takımının antrenörü olarak saha kenarında kendini tutamadı; Johan Derksen ve Wilfred Genee de bu duruma tepki gösterdi.

Groningen'in genç takımının antrenörü olarak Robben, Nisan ayında Genee ile tartışmaya girdi. Vandaag Inside sunucusunun oğlunun takımı, o sırada Robben'in takımıyla karşı karşıya gelmişti.

Maçı, ligde birinci sırada yer alan Viktoria 1-0 kazandı. FC Groningen ise ikinci sıradaydı. Maçın ardından Robben, görevli hakemle tartışmaya başladı ve Genee de yanına geldi.

O anda Robben, Vandaag Inside sunucusunu itti ve "Sen bu işe karışma" dedi. Genee daha sonra bordürü tuttu, bu yüzden yerinden kıpırdamadı.

Şimdi ise Robben'in sahada hakeme karşı çılgınca el kol hareketleri yapıp bağırdığı bir video daha ortaya çıktı. VI programında bu görüntüler tartışılıyor.

Derksen sözü aldı: “Bu onda yapısal bir şey. Hiç seyirci yokken yine hakeme bağırıyordu. Eğer bu gençler için bir örnek teşkil ediyorsa, o zaman gençlerin hakeme küfür etmesini ve bağırmasını bir daha asla yasaklayamaz,” diye söze başladı.

De Snor, Groningen'in müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor ve Robben'in kovulmasını savunuyor. “Çocuklarla hiç başa çıkamıyor. FC Groningen bu konuda bir kez olsun müdahale etmeli,” diye bitiriyor.

Mart ayında Robben ile bir tartışma yaşayan sunucu Genee de olayla ilgili yorumda bulunuyor. “Bu tam olarak bir ay önce olanların aynısı, sahaya girip durmadan devam ediyor, ben de gerçekten ‘bu ne demek oluyor?’ diye düşünüyorum.”







