Johan Derksen, Groeten uit Grolloo podcast’inde Wout Weghorst hakkında net bir görüş ortaya koydu. Forvet, pazar günü Ajax karşısında FC Twente’ye bir puan kazandırdı (2-2) ve maçın ardından konuk takımın forveti Tolu Arokodare ile sahada dua etti.

Derksen, Enschede’deki büyük maçın ardından yaptığı hareketle çok konuşulan Weghorst’a ilişkin değerlendirmesine pazartesi günü, "Giderek daha da tuhaflaşıyor," sözleriyle başladı. "Pazar günü yaşananlar dinî fanatizm sınırına dayanıyor."

Grolloolu yorumcu şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Sadece Müslümanlar bir matın üzerinde diz çöker. Sonra da büyük liderle konuşurlar. Ama Hollandalı bir futbolcunun maçtan sonra Ajaxlı bir meslektaşıyla dua etmesi alışılmadık bir durum. Üstelik bunu bilerek kameranın önünde yapıyor. Çünkü böylece bütün medyada yer alacağını biliyor."

Derksen sözlerini sürdürdü: "Weghorst inancıyla fazlasıyla gösteriş yapıyor. Bence bu, inancını biraz istismar etmek. O genç istediğine inanabilir."

Sunucu Romke Hoogstra, Hollanda millî takımındaki bazı oyuncuların da dua ettiğini, ancak bunu kameraların görüş alanı dışında yaptıklarını hatırlattı. Derksen ise "Ama onlar orta saha noktasında dua etmiyor. Hele bir de rakip oyuncuyla birlikte," diye karşılık verdi.

Derksen, FC Twente - Ajax maçının ardından Weghorst’un dikkat çeken hareketine ilişkin değerlendirmesini şöyle bitirdi: "Bence bu önceden planlanmış bir gösteri. İnancın bu tür bir tanıtım için kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum."

Ajax, Grolsch Veste’den 1-2’lik galibiyetle ayrılacak gibi görünüyordu. Ancak uzatma dakikalarının sonlarına doğru Lucas Rosa’nın Ramiz Zerrouki’nin formasını çekmesi ve Weghorst’un ardından kazanılan penaltıyı gole çevirmesiyle galibiyeti elinden kaçırdı.