Johan Derksen, Curaçao'daki kargaşanın ardından Vandaag Inside programında Wilfred Genee'yi canlı yayında eleştirdi

Dick Advocaat'ın Curaçao milli takım teknik direktörlüğüne geri dönüşü epey tartışma yarattı. Vandaag Inside programında Johan Derksen ve Hélène Hendriks kendi hatalarını kabul ettiler.

Advocaat, kızının sağlığı nedeniyle daha önce Curaçao milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etmişti. Fred Rutten, "Küçük General"in yerini aldı, ancak bu durum uzun sürmedi. Bu hafta Rutten, ana sponsor Corendon'un sponsorluğu sonlandırmakla tehdit ettiği çalkantılı bir dönemin ardından istifasını sundu.

"Fred Rutten hayal kırıklığına uğramış olmalı," diye başlıyor Wilfred Genee'nin yerine geçen Thomas van Groningen. "Bu konuda biz yanlış bir rol oynadık," diye Derksen hemen kabul ediyor. "Bunu kendime de soruyorum. Dick'e karşı bir sempati duyuyorduk ve bunu tamamen ortaya koyduk."

“Dick’in geri dönmesi için ısrar ettik, oysa Fred dışarıda kalmıştı ve hiçbir şey yapamıyordu,” diye devam ediyor Derksen. Ardından Advocaat’tan ‘Heintje Davids’ diye bahsediyor; bu, onun defalarca duyurduğu ayrılışı ve daha sonraki dönüşüne atıfta bulunuyor.

“Ve bu da ödüllendirildi, ama bu gazetecilik değil,” diyor Snor. Hendriks’in Rutten’e, Curaçao yönetim kuruluna Advocaat’ı geri almaları gerektiğini söylemesi gerektiğini söylediğini belirtiyor. “Bunun gazetecilikle hiçbir ilgisi yok,” diyor Derksen sert bir şekilde.

Hendriks de bu senaryo üzerinde kafa yordu. “En güzeli, Rutten ve Advocaat’ın birlikte Dünya Kupası’na gitmesiydi. Ama biz de kendi içimize bakmalıyız.” Rene van der Gijp, Advocaat’ı tekrar göreve getirmek için yürütülen kampanyayı hiç anlamadı. “Siz bunu yapmaya başladığınızda, ortada böyle bir şey yoktu.”

Buna Van Groningen şöyle yanıt verdi: “O ‘sizler’ burada oturuyordu ama şu anda burada değil,” diyerek Genee’ye atıfta bulundu. “Wilfred, Corendon’un patronuyla sürekli temas halinde ve onların halkla ilişkiler sorumlusu. Corendon’dan gelen adam, Advocaat’ın geri gelmesini istiyordu, çünkü ticari seyahatlerin satışı için Dick, Fred’den daha cazipti,” diyor Derksen. “Bunu hep birlikte pek iyi yapamadık,” diye değerlendiriyor Hendriks son olarak.