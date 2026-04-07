Johan Derksen: "Ajax onu nasıl transfer edebildi? O değersiz ve yeteneksiz!"

Johan Derksen, Ajax'ın geçen kış Maarten Paes'i kadrosuna katmasını hiç anlamıyor. Bunu Vandaag Inside programında anlatıyor.

Söz konusu programda René van der Gijp, Ajax'ın kalecisi hakkında bir şeyler söylemek istiyor. "Maarten Paes. Ah, evlat..." diye başlıyor. "Onu yine bir şey yaparken gördüm ve o anda düşündüm ki: işte bu yüzden eldiven giyiyorsun."

Ardından Ajax - FC Twente (1-2) maçının 86. dakikasından bir görüntü gösteriliyor. Paes topu arka çizgiden uzaklaştırmak istiyor, ancak topu önce dayanak ayağıyla dokunduğu için başaramıyor.

“Eldivenlerini boşuna giymiyor, Wilfred,” diye gülerek devam ediyor Van der Gijp. “Sana yemin ederim.”

Derksen de Ajax'ın kalecisinden pek etkilenmemiş. “O yetersiz bir kaleci. Onu nasıl transfer edebilirler ki, René?”

“Ajax’ta bir kaleciye ihtiyacın varsa, başka bir kulüpte yedek kulübesinde oturan tecrübeli bir kaleciyi alırsın. Bu, Utrecht’te değersiz bir kaleciydi. Sonra onu gönderdiler,” diye bitiriyor Derksen.

Ajax, Remko Pasveer'in Heracles Almelo'ya transfer olmasının ardından Şubat başında FC Dallas'tan Paes'i kadrosuna kattı. Endonezya milli takımında forma giyen kaleci, Amsterdam ekibinde şu ana kadar altı kez kaleyi korudu. İki maçta kalesini gole kapattı.