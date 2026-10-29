Johan Bakayoko tribüne gönderildi, en kısa sürede ayrılabilir

Sport BILD'in haberine göre RB Leipzig, Johan Bakayoko'dan tamamen vazgeçti. Belçikalı hücum oyuncusu, tercih sıralamasında dördüncü sıraya geriledi.

Leipzig, Bakayoko'yu 2025 yazında PSV'den 18 milyon avroya transfer etti. Belçika Millî Takımı'nda 18 kez forma giyen oyuncu, 2030 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Leipzig'deki ilk sezonunda sık sık sakatlıklarla mücadele eden hücum oyuncusu, kulüp adına yalnızca 22 maçta forma giyebildi ve üç gol attı.

Bu sezon da Bakayoko için işler hiç yolunda gitmiyor. Yalnızca 144 dakika sahada kaldı ve tercih sıralamasında dördüncü sıraya geriledi. Brajan Gruda (22), Tidiam Gomis (20) ve Andrija Maksimovic (19) artık onun önünde yer alıyor.

Leipzig'in iki kulvardaki maç programına rağmen Bakayoko neredeyse hiç forma şansı bulamıyor. Ekim başında takım toplantısına geç kaldığı için disiplin cezasıyla uzaklaştırıldı. O tarihten bu yana yedek kulübesinde bile yer almadı.

Kulüp, onu ocak ayında satmak istiyor. Bakayoko'nun da Doğu Almanya'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri hâlâ 20 milyon avro.