Joey Veerman, PSV - FC Twente (5-1) maçının hemen ardından ESPN kamerasına Ronald Koeman'a acımasızca yüklendi. Hollanda Milli Takımı teknik direktörü, PSV'nin orta saha oyuncusunu 2026 Dünya Kupası için hazırladığı "55 kişilik ön kadro"ya dahil etmedi.

"Evet, sanırım Hollanda'da bunu bekleyen tek kişi bendim," diye iç çekerek söze başlayan Veerman, "Bakın, sürekli basın toplantılarında karakterimin iyi olmadığını söylüyorsanız, bir noktada ben de bundan biraz bıktım."

“Gerçekten bıktım artık. O da keyfine baksın…”, diye devam eden Veerman, cümlesini akıllıca tamamlamıyor. “Tabii ki kimi kadroya çağıracağı kendi tercihi, ama o zaman şöyle desin: ‘Ben farklı tercihler yapıyorum.’ Karakterinin iyi olmadığı gibi argümanlarla gelmesin, çünkü Avrupa Şampiyonası sırasında hiçbir yanlış yapmadım ve ondan sonra iki yıl kadroda yer almadım.”

“Artık her seferinde yapılan tüm bu basın toplantıları beni biraz sinirlendirmeye başladı,” diyen Veerman, ardından milli takım teknik direktörüyle görüşmeye artık açık olmadığını da belirtti. “Hayır, beni artık aramasına gerek yok.”

“Nereden çıktığını da bilmiyorum. Kulübümüzde de herkes sürekli bunu merak ediyor. Hollanda milli takımında da görev yapan fizyoterapist Jerdy Schouten… Bir şey mi oldu diye. Hayır, gerçekten bilmiyorum. Bir şey olsaydı, söylerdim. Ama gerçekten hiçbir fikrim yok.”

“Eğer yeteneklerime bakarak beni kadroya almak istemiyorsa, sorun değil. Bu hiç önemli değil. Ama sakın ‘karakterinden kaynaklanıyor’ demeyin. Dünya Kupası tamamen benimle ilgili değil: ya kadroya alınırsınız ya da alınmazsınız.”

“Ben kadroya çağrılmıyorum,” diye devam ediyor Veerman. “Elbette herkes oraya kendi adına gidiyor, ülkesi için en iyi niyetle. Ben de bunu isterdim, ama bu teknik direktörün yönetiminde bu mümkün değil. Ama bu da iyi bir şey. Tabii ki maçı izleyeceğim, o çocuklarla iyi bir bağım var. Onları kesinlikle destekleyeceğim.”